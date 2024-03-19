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ЕК планирует после отсрочек обнародовать 20 марта документ о реформах по подготовке к расширению ЕС

Еврокомиссия (ЕК) может в среду 20 марта опубликовать документ о реформах, которые должны предшествовать принятию в ЕС новых стран, включая Украину и Молдавию, сообщает Politico со ссылкой на неназванных чиновников.

"Этот документ планируют опубликовать в среду, на следующий день после того, как на Совете ЕС по общим вопросам его, предположительно, обсудят", - информирует издание.

По данным собеседников Politico, ЕК планировала обнародовать этот документ еще в конце февраля. Однако этого не произошло, и позднее его положения "значительно смягчили". Источники отметили, что несколько стран попросили ЕК, в частности, уделить меньше внимания финансовым последствиям расширения ЕС и необходимым институциональным реформам.

Европейские дипломаты отмечают, что реальные обсуждения будут проходить лишь после намеченных на июнь выборов в Европарламент. По их итогам назначат первых лиц в главных институтах ЕС, в том числе, в ЕК.

Издание поясняет, что ЕС не хочет придавать огласке детали о принятии в блок новых стран на фоне недовольства фермеров, которые выступают против повышения налогов и роста цен, а также против импорта дешевой сельхозпродукции из третьих стран.

"ЕС предпочитает продолжать работу по подготовке к последующей интеграции Украины, Молдавии и ряда стран Западных Балкан в тайне, особенно из-за того, что это может опосредованно повлиять на фермеров", - отмечает Politico, ссылаясь на некоторых официальных лиц ЕС.

"Разговоры о сокращении субсидий для европейских фермеров - не то, о чем хотелось бы оповещать в слоганах предвыборной кампании", - приводит издание слова одного из собеседников, который комментировал выборы в Европарламент.

При этом ряд стран, напротив, с нетерпением ждут от ЕК шагов по подготовке к расширению ЕС.

"Мы очень ждем этот документ от комиссии, у нас большие ожидания. Необходимо обсудить реформы, которые нужны для подготовки к присоединению новых государств к союзу", - заявил государственный секретарь по европейским делам при правительстве Португалии Тиагу Антунеш.

Выборы в Европарламент запланированы на 6-9 июня. Издание напоминает, что в конце июня европейские лидеры согласуют стратегическую повестку для следующего состава Еврокомиссии, в том числе по внутриевропейским реформам.

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Тэги: ЕС, РАСШИРЕНИЕ, РЕФОРМЫ, СИТУАЦИЯ


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