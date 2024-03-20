Моди поздравил Путина с переизбранием, подтвердил настрой на дальнейшую координацию РФ и Индии в многосторонних форматах - Кремль

В ходе телефонного разговора премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Владимира Путина с уверенной победой на выборах президента и высказал искренние пожелания благополучия и процветания российскому народу, сообщает в среду пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон с удовлетворением отмечено, что взаимовыгодные связи в торгово-экономической и инвестиционной областях, в сферах энергетики и транспорта поступательно и динамично развиваются в русле особо привилегированного стратегического партнерства", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что "проведен также обмен мнениями по ряду вопросов международной повестки дня, в частности, в контексте ситуации вокруг Украины".
"Подтвержден настрой на дальнейшую координацию России и Индии в многосторонних форматах, включая Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС", - подчеркивается в сообщении.
В Кремле отметили, что разговор прошел в теплом и дружеском ключе. "Владимир Путин в свою очередь пожелал Нарендре Моди успешного проведения предстоящих в Индии парламентских выборов", - информирует пресс-служба.
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