Моди поздравил Путина с переизбранием, подтвердил настрой на дальнейшую координацию РФ и Индии в многосторонних форматах - Кремль

В ходе телефонного разговора премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Владимира Путина с уверенной победой на выборах президента и высказал искренние пожелания благополучия и процветания российскому народу, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон с удовлетворением отмечено, что взаимовыгодные связи в торгово-экономической и инвестиционной областях, в сферах энергетики и транспорта поступательно и динамично развиваются в русле особо привилегированного стратегического партнерства", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что "проведен также обмен мнениями по ряду вопросов международной повестки дня, в частности, в контексте ситуации вокруг Украины".

"Подтвержден настрой на дальнейшую координацию России и Индии в многосторонних форматах, включая Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС", - подчеркивается в сообщении.

В Кремле отметили, что разговор прошел в теплом и дружеском ключе. "Владимир Путин в свою очередь пожелал Нарендре Моди успешного проведения предстоящих в Индии парламентских выборов", - информирует пресс-служба.