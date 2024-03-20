Россия и Индия договорились развивать сотрудничество

Премьер Индии Нарендра Моди по итогам разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о намерении сторон и дальше идти по пути стратегического сотрудничества двух государств.

"Поговорил с президентом Путиным и поздравил его с переизбранием на пост президента Российской Федерации", - написал Моди в соцсети X.

"Мы договорились работать вместе над дальнейшим углублением и расширением российско-индийского Специального и привилегированного стратегического партнерства в предстоящие годы", - добавил индийский премьер.

Ранее в Кремле сообщили, что Моди поздравил Путина с уверенной победой на выборах президента и высказал искренние пожелания благополучия и процветания российскому народу. Также лидеры стран провели "обмен мнениями по ряду вопросов международной повестки дня, в частности, в контексте ситуации вокруг Украины". В Кремле отметили, что разговор прошел в теплом и дружеском ключе. "Владимир Путин в свою очередь пожелал Нарендре Моди успешного проведения предстоящих в Индии парламентских выборов", - информирует пресс-служба.