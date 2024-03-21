ВМС США хотели бы иметь к 2042 году 381 корабль - планы командования

Командование ВМС США желает располагать к 2042 году 381 кораблем, сообщает в четверг Defense news со ссылкой на планы, которые обнародуют ежегодно вместе с бюджетным запросом военных на очередной финансовый год.
В прошлом году военные намеревались довести количество кораблей до 373, еще ранее - до 355. В то же время Defense news отмечает, что подобный документ не носит строго обязательный к исполнению характер, а скорее указывает для конгресса и американской промышленности направление, в котором ВМС США нужно развиваться в следующие три десятилетия.
В настоящее время ВМС США насчитывают 299 готовых к развертыванию кораблей, не учитывая судов тылового снабжения, и 4 тыс. 12 самолетов. Всего США располагают 470 кораблями и судами, в том числе находящимися в резерве и арендуемыми. К 2026 году 50 кораблей планируют вывести из эксплуатации.
В данный момент командование хочет частично сократить количество крупных кораблей - крейсеров, эсминцев и кораблей прибрежной зоны; вместе с тем США считают нужным серьезно нарастить состав фрегатов - до 58, при том, что в прошлом году речь шла о 32. Также много внимания уделяют беспилотным аппаратам: всего ВМС рассчитывают нарастить их количество до 134, в том числе до 78 беспилотных надводных аппаратов и 56 подводных беспилотников крупных размеров.
Однако к 2042 году США не добьются желательного соотношения типов кораблей в составе ВМС. После этой даты количество кораблей должно сократиться до примерно 370 и снова достичь 381 к 2052 году. При этом командование надеется наращивать темпы ввода кораблей в строй - с шести в 2025 финансовом году до 18 в 2034 финансовом году.
Тем не менее командование допускает и альтернативный вариант, при котором США не смогут позволить себе рост трат на кораблестроение. В таком случае ВМС никогда не смогут обладать 381 кораблем: их максимум составит 348 в 2042 финансовом году, а затем количество кораблей будет сокращаться.
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