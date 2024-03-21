фон дер Ляйен, Блинкен и Пашинян встретятся 5 апреля в Брюсселе

Вопросы трехстороннего сотрудничества по развитию Армении обсудят на встрече в Брюсселе в начале апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Встреча председателя фон дер Ляйен, премьер-министра Пашиняна и госсекретаря Блинкена запланирована на 5 апреля этого года в Брюсселе. На ней планируется обсудить пути трехстороннего сотрудничества, которое будут способствовать развитию Армении. Мероприятие также направлено на повышение устойчивости Армении", - сказал Григорян госинформагентству "Арменпресс".

5 октября 2023 года Пашинян и фон дер Ляйен после встречи в Гранаде опубликовали совместное заявление. Глава ЕК сообщила, в частности, о подготовке мероприятия ЕС-США в поддержку Армении.