Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8477 RUR   0.0185 GBR   2.162 TRY   0.0526

Цена на нефть

21.03 $/bbl +/- WTI 81.07 -0.20 Brent 85.78 -0.17
ТЭК 22.03.2024 17:00

Плановая профилактика на «Силе Сибири» пройдет с 24 марта по 1 апреля

Плановые профилактические работы на газопроводе из России в Китай "Сила Сибири" пройдут этой весной с 24 марта по 1 апреля, сообщил "Газпром".

На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена.

В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью, напоминают российские газовики.

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В 2022 году к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

Для 2024 года действует контрактный объем поставок по магистрали в 30 млрд куб. м. В 2025 году "Сила Сибири" выйдет на полную экспортную производительность - 38 млрд куб. м газа в год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ПРОФИЛАКТИКА


Похожие новости


Прирост запасов Газпрома в 2023г опять превысил объем добычи - 19-й год подряд «Газпром» обновил рекорд суточного экспорта в Китай по «Силе Сибири» Новак надеется, что газовый хаб в Турции заработает в 2024г Газпром сообщает о новых суточных максимумах поставок газа в Китай по "Силе Сибири" Газпром фиксирует новый суточный максимум поставок газа в Китай по "Силе Сибири" Газпром сократит инвестпрограмму 2024г Российский газ продолжает поступать в многие страны ЕС, в том числе формально отказавшиеся от него - Миллер Головная компания ПАО "Газпром" за 9 месяцев 2023г неожиданно получила прибыль по РСБУ Газпром обсуждает поставки по «Силе Сибири» выше в 38 млрд куб. м/г, может договориться скоро Объем дополнительных поставок российского газа в Китай в 2023 г. может составить 600 млн кубометров - Миллер

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az