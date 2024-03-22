Плановая профилактика на «Силе Сибири» пройдет с 24 марта по 1 апреля

Плановые профилактические работы на газопроводе из России в Китай "Сила Сибири" пройдут этой весной с 24 марта по 1 апреля, сообщил "Газпром".
На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена.
В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью, напоминают российские газовики.
Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В 2022 году к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области.
Для 2024 года действует контрактный объем поставок по магистрали в 30 млрд куб. м. В 2025 году "Сила Сибири" выйдет на полную экспортную производительность - 38 млрд куб. м газа в год.
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