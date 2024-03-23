Директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, председатель СКР Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили президенту России Владимиру Путину о ходе расследования теракта, произошедшего в комплексе "Крокус Сити Холл" в пятницу вечером, сообщили в пресс-службе Кремля.

В свою очередь, глава МЧС Александр Куренков "доложил президенту о мерах, предпринятых для спасения людей, оказания всей возможной помощи пострадавшим". Куренков отметил, что в этой работе принимали участие "сотрудники специальных и силовых ведомств" страны, сообщили в пресс-службе.

Глава государства провел также разговоры с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, зампредом правительства РФ Татьяной Голиковой и министром здравоохранения Михаилом Мурашко, которые доложили о мерах, предпринимаемых для помощи пострадавшим в ходе теракта, проинформировали в пресс-службе президента.

В пятницу вечером перед началом концерта в подмосковном Crocus City Hall неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу. В здании возник пожар.

Уголовное дело о теракте возбуждено в связи со стрельбой, сообщал телеграм-канал Следственного комитета России.

"Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться", - сообщили в ведомстве в субботу ночью.

Список из 99 пострадавших в "Крокус Сити Холле" опубликован на сайте МЧС РФ.

По данным ведомства, 84 человека находятся в клиниках Москвы, оставшиеся 15 - клиниках Московской области.

В пятом часу утра губернатор Воробьев сообщил, что на месте пожара в "Крокус Сити Холле" огонь в основном ликвидирован, идет пролив конструкций.

"Сейчас продолжается пролив конструкций. Отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован. Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара", - написал Воробьев в своем телеграм-канале.

Он добавил, что крыша над зрительным залом рухнула, разбор завалов пока продолжается.

Отреагировали по всему миру

Члены Совета безопасности ООН, секретариат Организации, лидеры и внешнеполитические ведомства десятков стран ближнего и дальнего зарубежья, включая представителей Запада, как и представители мировых конфессий, осудили террористический акт, подчеркнув необходимость привлечения к ответственности всех виновников.

"Члены Совета безопасности решительно осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске Московской области. (...). Этот преступный акт терроризма привел к трагическим потерям десятков человеческих жизней и ранению более 100 человек", - говорится в нем.

В Совбезе "подчеркнули необходимость привлечения к ответственности исполнителей, организаторов, финансистов и спонсоров этих преступных актов терроризма и их передачи правосудию".

Члены СБ призвали все государства "активно сотрудничать с правительством Российской Федерации, а также всеми другими компетентными органами в этом отношении".

"Генеральный секретарь самым решительным образом осуждает террористическую атаку на концертный зал в Подмосковье", - говорится в сообщении пресс-службы Гутерриша. Генсек выразил соболезнования семьям погибших и властям РФ, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что подобная атака террористов абсолютно неприемлема.

К ней присоединился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Я бы хотел выразить свои соболезнования народу России в связи с чудовищным терактом, который произошел в Подмосковье вечером. Мы молимся за семьи жертв!", - заявил он.

В МИД Германии атаку назвали "ужасной".

"Кадры ужасного нападения на невинных людей в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье чудовищны. Необходимо быстро провести расследование обстоятельств атаки", - говорится в сообщении на официальном аккаунте ведомства в социальной сети X.

Также соболезнования выразил глава МИД Израиля Исраэль Кац.

"Я огорчен сегодняшними трагичными событиями в Москве. Наши сердца с семьями жертв и всеми, кого это затронуло. Такие моменты напоминают о хрупкости жизни и общей человечности, которая связывает нас всех", - написал в субботу вечером в соцсетях Кац.

Также соболезнования выразил МИД Бразилии. На сайте ведомства заявили, что выражают солидарность народу и властям РФ, а также не приемлют никакие террористические акты.

В МИД Испании отреагировали аналогичным образом.

"Мы встревожены новостями из России. Выражаем нашу солидарность жертвам, их семьям и с народом России. Испания осуждает любые формы насилия", - говорится в сообщении на официальном аккаунте ведомства в соцсети X.

К соболезнованиям присоединился и МИД Канады.

"Канада в ужасе от поступивших из Красногорска кадров. Канада осуждает эти омерзительные атаки. Наши сердца с семьями ни в чем не повинных жертв, и мы желаем скорейшего восстановления всем пострадавшим", - говорится в сообщении ведомства.

Свои соболезнования в связи с террористической атакой выразили США, ЕС, Великобритания, Франция, Турция, Иран и многие другие страны.

При этом американские официальные лица не подвергают сомнению утверждения террористической группировки ИГ о том, что именно она несёт ответственность за теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", пишет The New York Times.

"Американские чиновники заявили, что ИГ действительно несёт ответственность за теракт", - пишет газета со ссылкой на свои источники.

"Одна из ячеек ИГ взяла на себя ответственность за совершенный в пятницу теракт (...), а вскоре после этого американские официальные лица подтвердили, что считают это утверждение правдивым", - говорится в статье.

В ней утверждается, что "после периода относительного спокойствия ИГ в последнее время пытается активизироваться". The New York Times подчёркивает, что в последние годы в ИГ регулярно критиковали Россию.

Тем временем в Вашингтоне пока не могут сказать, насколько теракт в Подмосковье связан с обнародованным ранее предупреждением со стороны госдепа о потенциальной опасности террористической деятельности в российской столице и ее окрестностях, заявили в Белом доме.

"Было предупреждение от госдепа о потенциальной опасности террористической деятельности в начале этого месяца. Но прямо сейчас мы не знаем, в какой степени это предупреждение и совершенная атака взаимосвязаны", - сказал советник президента США Джон Кирби в эфире телеканала Fox News, комментируя теракт, совершенный в Подмосковье.

"Были некоторые опасения относительно возможного теракта в Москве и ее окрестностях ранее в этом месяце. Мы собираем больше информации, чтобы понять, есть ли взаимосвязь", - добавил он.

Ряд журналистов CNN сообщили в соцсетях, что, по их информации, американские спецслужбы получали информацию с ноября 2023 года о том, что одна из ячеек ИГ, вероятно, готовит теракты в России. По утверждению собеседников CNN, американская сторона передавала эти данные России.

Комментируя заявления ИГ об ответственности за теракт, американские СМИ подчеркивают, что на данный момент группировка не предъявила доказательств того, что за организацией нападения стоит именно она.

Западные СМИ отмечают, что террористы ИГ в последнее время довольно активны. Так, агентство ЭФЭ напоминает, что ранее на этой неделе в ИГ взяли ответственность за теракт на юге Афганистана, в ходе которого 23 человека погибли, а 60 получили ранения.

Безопасность превыше всего

Тем временем следственный комитет РФ опубликовал видео следственных действий на месте теракта в "Крокус Сити Холле".

На видео, размещённом в телеграм-канале ведомства, показан автомат, большое количество патронов к нему, бронежилет.

В Москве открыли "горячую линию" для родственников пострадавших в теракте, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"В связи с событиями в "Крокус Сити Холле" для родственников пострадавших открыта горячая линия 8-499-251-45-03. По телефону можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения", - говорится в сообщении департамента.

О том, что максимальный - третий - уровень безопасности действует на объектах транспорта России, сообщил накануне вечером Минтранс, призвавший пассажиров прибывать на вокзалы заблаговременно.

"На объектах транспорта продолжает действовать максимальный (третий) уровень безопасности. Транспортные организации усилили взаимодействие с правоохранительными органами", - отмечается в Телеграм-канале ведомства.

В связи с предпринимаемыми дополнительными мерами пассажиров просят заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий.

Минкультуры РФ сообщило об отмене массовых мероприятий в ближайшие дни из-за событий в "Крокус Сити Холл".

"Ужасная, непостижимая трагедия в "Крокус Сити Холле" (...) Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Театры и музеи в Москве также не будут работать 23 и 24 марта из-за трагедии в "Крокус Сити Холле".

О закрытии сообщили Государственная Третьяковская галерея, Пушкинский музей и Исторический музей.

Об отмене спектаклей сообщают и театры. Так, спектакли отменены в Государственном академическом Большом театре, Театре им. Вахтангова, театре на Трубной, театре Моссовета, театре Наций и в ряде других.

Кроме того, об отмене спектаклей сообщили театр Современник, театр на Таганке, театр Наций, МХТ им. Чехова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве отменены все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в предстоящие выходные.

В течение ночи приходили сообщения о временном закрытии ряда курортов и турбаз в России. Так, на курортах "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии и "Ведучи" в Чеченской республике отменены все праздничные мероприятия, сообщает АО "Кавказ.РФ".

"Мы отменили все праздничные мероприятия на горных курортах (...). На "Эльбрусе" и "Ведучи" будет приглушена музыка и приспущены флаги", - говорится в сообщении.

Билеты можно сдать без удержания сборов

Все пассажиры, купившие железнодорожные билеты, могут до 26 марта включительно оформить возврат без удержания дополнительных сборов, сообщила пресс-служба ОАО "Российские железные дороги".

Компания отмечает, что такая возможность действует в том числе для билетов, приобретенных по невозвратному тарифу.

Оформить возврат билета можно на сайте или в мобильном приложении РЖД, а также в кассах дальнего следования.

Авиакомпании "Уральские авиалинии" и "Ямал" готовы вернуть полную стоимость билетов пассажирам, отказавшимся от перелета в Москву в ближайшие дни.

"Пассажирам, решившим отказаться от перелёта в Москву в период с 20:00 22.03.24 по 25.03.24 включительно и оформивших билеты не позднее 22.03.24, авиакомпания произведёт вынужденный возврат полной стоимости авиабилетов", - говорится в сообщении пресс-службы "Уральских авиалиний".

Пресс-служба авиационной транспортной компании "Ямал" сообщает, что пассажиры без дополнительных сборов смогут оформить возврат или поменять перелет на другие даты на рейсы авиакомпании "Ямал" в течение следующей недели, до 30 марта.

Также авиакомпании просят заблаговременно прибывать в аэропорты московского авиаузла.

А Мосгордума обратилась с просьбой к донорам.

"После сегодняшней трагедии в "Крокусе" многим пострадавшим требуется донорская кровь. Прошу вас сдать кровь для раненых! Сейчас это очень важно, это вопрос жизни и смерти десятков людей", - написал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что Центр крови ФМБА России будет осуществлять прием доноров крови и ее компонентов в субботу с 08:30. Кроме того, кровь можно сдать в донорских центрах на улице Поликарпова, дом 14, строение 1, улице Бакинская, дом 31 и на улице Шаболовка, дом 57.