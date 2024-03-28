Международный суд ООН требует от Израиля не допускать нарушения прав палестинцев в Газе

Международный суд ООН в четверг вынес ряд дополнительных промежуточных мер по иску ЮАР против Израиля и потребовал, в частности, чтобы его армия не допускала нарушения прав палестинцев в секторе Газа.
"Суд требует от Израиля незамедлительно убедиться в том, что его вооруженные силы не совершают никаких действий, представляющих собой нарушение каких-либо прав палестинцев в секторе Газа, (...) в том числе препятствуя доставке срочно необходимой гуманитарной помощи", - говорится в пресс-релизе суда.
Помимо этого, суд призвал Израиль "принять все необходимые и эффективные меры для беспрепятственного предоставления (...) срочно необходимых основных услуг и гуманитарной помощи, (...) в том числе путем повышения пропускной способности и количества контрольно-пропускных пунктов, которые как можно дольше нужно держать открытыми".
Кроме того, суд постановил, что Израиль обязан обеспечить защиту жилого сектора в Газе.
Вместе с тем суд напомнил о временных мерах, принятых им 26 января 2024 года. Тогда в постановлении суд призвал Израиль принять меры для защиты палестинцев в секторе Газа и выполнять обязательства по Конвенции о геноциде. Новые промежуточные меры, вынесенные решением суда, являются дополнительными к тем, что предусмотрены постановлением от 26 января.
Суд предписал Израилю отчитаться через месяц о мерах, принятых для исполнения данного решения.
Промежуточные меры - действия, которые, по мнению судей, нужно принять, не дожидаясь завершения разбирательства. Принятие таких мер не означает, что суд уже принял решение в отношении виновности Израиля. Для одобрения временных мер достаточно, чтобы суд убедился в правдоподобности хотя бы части выдвинутых истцом обвинений.
В Международном суде ООН в январе прошли предварительные слушания по поданному ЮАР иску. ЮАР утверждает, что действия Израиля "носят характер геноцида", поскольку, как говорится в иске, "они нацелены на уничтожение существенной части палестинской национальной расовой и этнической группы". ЮАР требовала, чтобы в рамках временных мер суд распорядился немедленно прекратить военные действия в Газе. Однако в суде пояснили, что имеют право принимать временные меры, отличающееся от того, что запрашивает истец.
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