США будут и дальше отслеживать военную активность КНДР и сообщать о ней СБ ООН - госдеп

США продолжат следить за деятельностью КНДР в области обороны и передавать информацию в СБ ООН, заявил в четверг представитель Госдепа Мэттью Миллер.
"Мы продолжим добывать информацию об усилиях КНДР получать незаконным образом оружие, а также будем работать над тем, чтобы делать эту информацию общедоступной, доступной другим членам СБ ООН", - сказал Миллер на брифинге.
Так он прокомментировал то, что Россия в СБ ООН ранее в четверг применила право вето в отношении резолюции о продлении на год мандата группы экспертов, следящих за соблюдением санкций ООН против Северной Кореи.
"Несмотря на вето, (...) мы продолжим противодействовать противоправной деятельности КНДР, будем работать со странами-единомышленниками с целью всеми возможными способами ограничить угрозу, которую представляет КНДР, а давать ответ тем, кто позволяет КНДР уходить от ответственности", - добавил он.
Совбез ООН в четверг отклонил проект резолюции по продлению на год мандата комитета 1718, который следит за соблюдением санкций против Пхеньяна. В то время как 13 членов поддержали резолюцию, Россия применила право вето, а Китай воздержался.
Ранее издание NK News сообщало, что группа продолжит работу до 30 апреля, именно тогда официально заканчивается ее мандат. Также, по данным издания, возможно, что переговоры между членами СБ ООН о продлении работы экспертов продолжатся.
СМИ отмечают, что резолюция никак не влияет на санкции ООН в отношении Пхеньяна - они остаются в силе.
Власти США выразили недовольство итогами голосования.
Со своей стороны, заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что проект резолюции, по мнению России, был нацелен на то, чтобы иметь возможность предъявлять ей обвинения.
"Члены НАТО сегодня, что называется, сбросили маски и наглядно продемонстрировали, зачем им реально нужно продление мандата панели экспертов - для канализации через нее беспочвенных и ангажированных измышлений в отношении России", - сказал Полянский после голосования.
Ранее на заседании постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что санкционный режим ООН в отношении КНДР "не просто теряет свою актуальность, он предельно оторван от действительности". По его словам, эти санкции нацелены на "удушение Пхеньяна", что включает "прямые личные угрозы в адрес властей КНДР". Небензя подчеркнул, что это ставит под вопрос возможность урегулирований на Корейском полуострове.
Доклады Комитета по санкциям 1718, который курирует санкции против КНДР, не имеют юридической силы; они служат основой для принятия решений о международных санкциях, установленных СБ ООН рядом резолюций. Bloomberg отмечает, что Северная Корея неоднократно игнорировала эти резолюции и продолжает разрабатывать ядерные боеголовки и ракеты.
США и их союзники в Азии - Япония и Южная Корея - продолжают обвинять КНДР в предполагаемых поставках вооружения в Россию.
Франция подстрекает Армению к новой войне – глава СГБ Азербайджана
В Баку обвинили Расмуссена в злоупотреблении статусом экс-генсека НАТО
В Баку обеспокоены планами ЕС по военной поддержке Армении - МИД Азербайджана
"Яндекс" до 30 апреля планирует закрыть первый этап сделки по продаже российского бизнеса
Россельхознадзор в 2024г проведет аудит лаборатории по испытанию семян в Азербайджане
Турпоток в Стамбул в январе-феврале вырос на 8%
СГБ Азербайджана провела в 2023г предварительное расследование по 27 уголовным делам, связанным с госизменой
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
NEQSOL Holding запускает сотрудничество с Udemy Business
Впервые среди высших учебных заведений в Бакинской высшей школе нефти начала работу научно-исследовательская лаборатория искусственного интеллекта
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы