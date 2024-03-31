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СНГ 31.03.2024 13:27

Режим КТО в городах Махачкала и Каспийск отменен - ФСБ

Сотрудники спецслужб завершили оперативные мероприятия по поимке боевиков в Дагестане, сообщили "Интерфаксу" в Оперативном штабе ФСБ в республике.

"В 12:00 31 марта 2024 (года) режим контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов города Махачкалы и Каспийске прекращен", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в городах Махачкала и Каспийск в Дагестане введен режим КТО.

Информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК) ранее в воскресенье сообщил, что в ходе контртеррористической операции, проведенной в Махачкале и Каспийске, задержаны трое бандитов.

"Органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. При осмотре мест задержания преступников обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство", - отмечается в сообщении.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Продолжается проведение необходимых операти‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​вно-розыскных мероприятий и следственных действий, сообщил НАК.

Ранее в воскресенье в Оперативном штабе ФСБ в республике сообщили, что представители силовых ведомств проводят оперативные мероприятия в двух районах Махачкалы и Каспийска (Дагестан). "Принято решение о введении с 5:35 режима контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске", - отметил собеседник "Интерфакса".

По его словам, в период проведения КТО вплоть до особого распоряжения на указанной территории будет действовать ряд специальных мер и временных ограничений.

В свою очередь Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) информировал о блокировании террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. "В ходе проведения в Дагестане органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска", - сообщал НАК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, КТО, ПРЕКРАЩЕНИЕ


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