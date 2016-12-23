Путин: рассчитываем, что цены на нефть стабилизируются на текущем уровне, снижение добычи выгодно всем

Рост цен на нефть в среднем на $10 за баррель дает российскому бюджету дополнительно 1,75 трлн рублей, российским нефтяным компаниям - 750 млрд рублей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
Он также отметил, что договоренности стран ОПЕК и не-ОПЕК помогут убрать "излишки нефти с рынка во второй половине 2017 года и цены стабилизируются".
"Рассчитываем, что они стабилизируются на нынешнем уровне", - сказал глава российского государства.
В.Путин заметил, что российский бюджет на 2017 год сверстан исходя из консервативного прогноза цены нефти в $40 за баррель.
"Те результаты, которые мы получили, мы их получили исходя из того, что реальная ситуация по сравнению с нашими прогнозами была сложнее, хуже для нас. Потому что мы считали бюджет 2016 года изначально из расчета $50 за баррель, а он оказался $40. Несмотря на это и ВВП-тенденции изменились и инфляция, и мы сохранили и резервы и так далее", - сказал он.
"Так что это, кстати говоря, очень существенный фактор при анализе происходящих в экономике событий. Ситуация хуже в мировой экономике, а результат, он получился лучше. Так что экономика приспособилась, и на этой базе будет развиваться", - заметил В.Путин.
Отвечая на вопрос, как отреагирует экономика России на сокращение добычи, договоренности о чем были достигнуты между странами ОПЕК и не-ОПЕК, В.Путин сказал: "Мы пошли на этот шаг сознательно, у нас достаточно высокая полка добычи на конец текущего года, сокращение, которое мы взяли на себя, составляет 300 тысяч баррелей в день за период с января по июнь".
"Это будет плавное сокращение, которое на общий объем добычи почти не повлияет, для нас это приемлемо абсолютно. Но рассчитываем на то, что это приведет к повышению цен на нефть, а это уже произошло. Хочу вам сказать, что если такое состояние дел удержится, какой будет эффект для страны, для бюджета и для наших компаний? Разница в ценах на нефть в $10 будет означать дополнительный доход бюджета в 1 триллион 750 млрд рублей, а для нефтяных компаний, несмотря на снижение добычи, разница в цене на нефть в $10 (за баррель - ИФ) даст дополнительный доход в размере 750 млрд рублей. То есть в конечном итоге все окажутся в выигрыше", - сказал российский президент.
"Это первое такое решение в рамках ОПЕК, по-моему, за последние восемь лет. Безусловно, без нашей доброй воли на совместную работу с ОПЕК этого бы результата не было. Мы и дальше будем сотрудничать с ОПЕК, соблюдая и дальше свои обязательства. Мы не члены картеля, и будучи с ними в контакте, выполняя взятые на себя обязательства, чувствуем себя свободным. До тех пор, пока не добьемся общих результатов. Пока эти результаты налицо, мы их добиваемся, считаем такое сотрудничество полезно и для стран, не входящих в картель, и для самой ОПЕК", - резюмировал В.Путин.
Применение с 2017 года «единого окна» по процедурам выдачи зарубежных грантов служит безопасности Азербайджана – глава Совета поддержки НПО
В Азербайджане в прифронтовой зоне введен в строй новый военный городок
Власти Азербайджана призывают НПО сконцентрироваться на социуме, нежели на политике
Спортивно-олимпийские комплексы появятся в 2017 году еще в двух районах – президент Алиев
МОК перепроверит допинг-пробы всех российских спортсменов, выступавших в зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере
Президент Алиев уверен в успешной организации Исламиады-2017 в Баку
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Зардабе
Более половины россиян сожалеют о распаде СССР - опрос
Решение об участии или неучастии в выборах 2018 года будет принято, когда "время созреет" - Путин
Москва с удовольствием откажется от контрсанкций в случае отмены Западом рестрикций в отношении экономики РФ - Путин
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Компания ABB обустроила в Бакинской Высшей школе нефти лабораторию
Состоялась специальная сессия Caspian Energy Forum 2017, посвященная созданию и функционированию ЗСТ в поселке Алят
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев