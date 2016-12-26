Новые цели после освобождения Алеппо определит Дамаск - МИД РФ

Дальнейшие цели для наступления в Сирии после освобождения Алеппо должно определить сирийское правительство, Россия лишь помогает в борьбе с терроризмом, заявил "Интерфаксу" спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Это надо спрашивать у представителей сирийского руководства, потому что наша задача помогать в борьбе с терроризмом, и руководство Сирии должно определить следующие шаги, поскольку есть обширные территории, которые контролируются ДАИШ или ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация)", - сказал он, отвечая на вопрос о дальнейших городах, освобождение которых планируется после завершения операции в сирийском Алеппо.

"Есть населенные пункты , которые находятся под контролем террористов - и Ракка , и провинция Дейр-эз-Зор и провинция Идлиб, не говоря уже об обширных территориях, на которых находятся и нефтяные поля, не говоря уже о важных объектах",- пояснил М.Богданов.

23 декабря глава Минобороны Сергей Шойгу заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о завершении операции по освобождению Алеппо, которая проходила в два этапа.

"Операция проходила по вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап. Мы, на мой взгляд, вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии", - сказал глава Минобороны.