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СНГ 01.01.2017 18:40

Семериков стал и.о. генсека ОДКБ, срок полномочий Бордюжи истек

Срок полномочий Николая Бордюжи на посту генерального секретаря ОДКБ истек, исполнять обязанности генсека будет Валерий Семериков.

"Исполнение обязанностей Генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2017 года возложено на заместителя Генерального секретаря ОДКБ Семерикова Валерия Анатольевича", - сообщил "Интерфаксу" в воскресенье пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Он отметил, что полномочия Н.Бордюжи закончились накануне.

Ранее Н.Бордюжа сообщал журналистам, что новый генсек ОДКБ может быть выбран в апреле.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, ГЕНСЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]