Семериков стал и.о. генсека ОДКБ, срок полномочий Бордюжи истек

Срок полномочий Николая Бордюжи на посту генерального секретаря ОДКБ истек, исполнять обязанности генсека будет Валерий Семериков.
"Исполнение обязанностей Генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2017 года возложено на заместителя Генерального секретаря ОДКБ Семерикова Валерия Анатольевича", - сообщил "Интерфаксу" в воскресенье пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
Он отметил, что полномочия Н.Бордюжи закончились накануне.
Ранее Н.Бордюжа сообщал журналистам, что новый генсек ОДКБ может быть выбран в апреле.
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