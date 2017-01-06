Газпром 5 января установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежье - 614,6 млн куб. м газа

"Газпром" 5 января установил новый исторический суточный рекорд экспорта в дальнее зарубежье - потребителям было поставлено 614,6 млн куб. м газа, сообщило управление информации ПАО "Газпром".

Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 29 ноября 2016 года, он составил 614,5 млн куб. м в сутки.

"В этом году мы продолжили обновлять суточные максимумы поставок в дальнее зарубежье. За этим рекордом - не только абсолютные объемы, а, прежде всего, надежность и стабильность поставок газа на экспорт и в России", - приведены в сообщении слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.