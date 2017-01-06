Газпром 5 января установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежье - 614,6 млн куб. м газа

"Газпром" 5 января установил новый исторический суточный рекорд экспорта в дальнее зарубежье - потребителям было поставлено 614,6 млн куб. м газа, сообщило управление информации ПАО "Газпром".
Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 29 ноября 2016 года, он составил 614,5 млн куб. м в сутки.
"В этом году мы продолжили обновлять суточные максимумы поставок в дальнее зарубежье. За этим рекордом - не только абсолютные объемы, а, прежде всего, надежность и стабильность поставок газа на экспорт и в России", - приведены в сообщении слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.
Утвержден план мероприятий по проведению 27-ой годовщины трагедии 20 января
Секута вероятно продолжит деятельность в Азербайджане в качестве посла США - дипмиссия
В Азербайджане из органов прокуратуры в 2016 году за недостатки в работе уволено 9 человек
В Азербайджане в 2016 году совершено 178 умышленных убийств, раскрываемость составила около 97% - генпрокурор
В Азербайджане в 2016 году было найдено и обезврежено более 40 тыс. мин и боеприпасов
Гражданка Азербайджана задержана по подозрению в краже бриллиантового колье у туриста из ОАЭ - МВД
Президент Алиев выделил 14 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гаджигабульском районе
АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Киргизский оппозиционер приговорен к штрафу за оскорбление депутата в соцсети
Экс-мэр Тбилиси Угулава добился смягчения приговора и скоро выйдет на свободу
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев