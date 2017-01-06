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ТЭК 06.01.2017 17:21

Газпром 5 января установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежье - 614,6 млн куб. м газа

"Газпром" 5 января установил новый исторический суточный рекорд экспорта в дальнее зарубежье - потребителям было поставлено 614,6 млн куб. м газа, сообщило управление информации ПАО "Газпром".

Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован 29 ноября 2016 года, он составил 614,5 млн куб. м в сутки.

"В этом году мы продолжили обновлять суточные максимумы поставок в дальнее зарубежье. За этим рекордом - не только абсолютные объемы, а, прежде всего, надежность и стабильность поставок газа на экспорт и в России", - приведены в сообщении слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ЭКСПОРТ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]