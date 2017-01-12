Сенат США запустил процесс отмены Obamacare

Сенат США принял первые шаги в направлении отмены реформы здравоохранения президента Барака Обамы, сообщают в четверг американские СМИ.

Сенаторы проголосовали за принятие резолюции по бюджету, которая запустит процесс отмены закона о системе здравоохранении Affordable Care Act, известного как Obamacare.

Резолюция обсуждалась шесть часов, предлагалось множество поправок, и в итоге она была принята, получив 51 голос "за" и 48 "против". После этого в профильных комитетах начнется подготовка законопроектов, необходимых для отмены реформы и перехода к новой системе.

Избранный президент США, республиканец Дональд Трамп, неоднократно предупреждал, что намерен отказаться от Obamacare и разработать менее дорогостоящую и более эффективную систему здравоохранения.