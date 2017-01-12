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Дальнее зарубежье 12.01.2017 11:29

Сенат США запустил процесс отмены Obamacare

Сенат США принял первые шаги в направлении отмены реформы здравоохранения президента Барака Обамы, сообщают в четверг американские СМИ.

Сенаторы проголосовали за принятие резолюции по бюджету, которая запустит процесс отмены закона о системе здравоохранении Affordable Care Act, известного как Obamacare.

Резолюция обсуждалась шесть часов, предлагалось множество поправок, и в итоге она была принята, получив 51 голос "за" и 48 "против". После этого в профильных комитетах начнется подготовка законопроектов, необходимых для отмены реформы и перехода к новой системе.

Избранный президент США, республиканец Дональд Трамп, неоднократно предупреждал, что намерен отказаться от Obamacare и разработать менее дорогостоящую и более эффективную систему здравоохранения.

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Тэги: США, СЕНАТ, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, РЕФОРМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]