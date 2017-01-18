Претендент на должность постпреда США при ООН Никки Хейли считает ошибкой резолюцию ООН по поселениям Израиля.

"В ходе сессии Генассамблеи ООН было принято 20 резолюций против Израиля, и только шесть - в отношении других стран. За последние десять лет Совет по правам человека вынес 62 резолюции, в которых осуждались действия Израиля, направленные на собственную защиту", - заявила она в ходе слушаний в Сенате

"Тем временем, те страны, которые больше всего нарушают (порядок - ИФ) - Сирия, Иран и Северная Корея получают намного меньше осуждений. Это не может продолжаться", - отметила Н.Хейли.

Подводя итог, Н.Хейли заключила, что принятая в декабре резолюция против израильской поселенческой деятельности - "ужасная ошибка".