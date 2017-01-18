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Дальнее зарубежье 18.01.2017 20:16

Резолюция СБ ООН по израильским поселениям - "ужасная ошибка", считает претендент на пост постпреда США при ООН

Претендент на должность постпреда США при ООН Никки Хейли считает ошибкой резолюцию ООН по поселениям Израиля.

"В ходе сессии Генассамблеи ООН было принято 20 резолюций против Израиля, и только шесть - в отношении других стран. За последние десять лет Совет по правам человека вынес 62 резолюции, в которых осуждались действия Израиля, направленные на собственную защиту", - заявила она в ходе слушаний в Сенате

"Тем временем, те страны, которые больше всего нарушают (порядок - ИФ) - Сирия, Иран и Северная Корея получают намного меньше осуждений. Это не может продолжаться", - отметила Н.Хейли.

Подводя итог, Н.Хейли заключила, что принятая в декабре резолюция против израильской поселенческой деятельности - "ужасная ошибка".

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Тэги: США, СЕНАТ, ООН, ИЗРАИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]