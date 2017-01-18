Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.8045 EUR   1.9302 RUR   0.0304 GBR   2.2269 TRY   0.479

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.48 Brent   55.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 21 Янв 22 Янв

Регион 18.01.2017 22:00

ЕС сохраняет санкции против России, следуя рекомендации Меркель и Олланда, заявил Туск

Евросоюз продолжает выполнять рекомендацию канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда о сохранении санкций ЕС по отношению к России, заявил в среду в Европарламенте в Страсбурге председатель Европейского Совета Дональд Туск.

"Канцлер Меркель и президент Олланд дали свою оценку нормандскому процессу урегулирования конфликта в восточной части Украины. Их четкая рекомендация заключалась в том, что, поскольку Россия до сих пор не выполнила минские соглашения, санкции должны быть продлены. Они остаются еще на шесть месяцев", - сказал Д.Туск, выступая с докладом о выводах саммита ЕС 15 декабря 2016 года.

Глава Евросовета также пояснил ситуацию вокруг ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации с Украиной, напомнив, что саммит принял "юридически обязывающее решение лидеров" с целью содействовать этому процессу.

"Это решение является ответом на обеспокоенности, выраженные голландскими избирателями в прошлом году. Теперь ответственность лежит на Нидерландах", - считает Д.Туск.

"Ратификация является важной не только для Украины, но и для геополитического положения Европы и доверия к ней. Мы сделали все, что могли, чтобы помочь спасти соглашение об ассоциации, уже ратифицированное 27 государствами-членами и Европейским парламентом. Теперь мяч находится на голландской стороне поля", - констатировал председатель Европейского Совета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ТУСК


Похожие новости


Более 70% граждан Грузии поддерживают курс правительства по вступлению в ЕС - опрос На союзников Асада ляжет ответственность за ситуацию в Алеппо - Олланд Могерини обвинила Россию в подрыве европейских принципов безопасности действиями в Крыму и Донбассе Могерини: специальная рабочая группа ЕС ведет работу, направленную на улучшение плюрализма СМИ Лукашенко предложил организовать "минский процесс" для урегулирования отношений РФ и ЕС Европарламент выступил за уменьшение зависимости ЕС от российского газа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]