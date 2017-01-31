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Дальнее зарубежье 31.01.2017 10:17

Сенат США в ходе процедурного голосования выступил за дальнейшее продвижение Тиллерсона на пост госсекретаря

Более 50 членов Сената США в ходе процедурного голосования выступили за дальнейшее продвижение бывшего главы ExxonMobile Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США, передает корреспондент "Интерфакса".

Голосование завершилось, 56 из 100 сенаторов проголосовали "за", "против"- 43.

Таким образом, верхняя палата Конгресса США теперь должна вынести на голосование кандидатуру Р.Тиллерсона.

Перед началом процедурного голосования лидер демократов в сенате США, сенатор из Нью-Йорка Чарльз Шумер потребовал отложить голосование за кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США до тех пор, пока не прояснится его отношение к указу президента США Дональда Трампа о приостановлении выдачи виз гражданам семи стран с мусульманским населением.

Как сообщал корреспондент "Интерфакса", в начале слушаний Ч.Шумер обратился к председателю сената с предложением, чтобы голосование по номинации Р.Тиллерсона было перенесено до тех пор, пока кандидат на пост главы Госдепа не предоставит письменные ответы на вопросы о своем отношении к недавним указам Д.Трампа в сфере иммиграционного законодательства.

Ранее профильный комитет Сената США утвердил кандидатуру Р.Тиллерсона на этот пост.

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Тэги: США, СЕНАТ, ТИЛЛЕРСОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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