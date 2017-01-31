Предполагаемые ракетные пуски Ирана не являются нарушением резолюции СБ ООН по иранской ядерной программе - замглавы МИД РФ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Тегеран не нарушает резолюцию Совета безопасности (СБ) ООН по иранской ядерной программе и расценил экстренный созыв заседания Совбеза ООН по предполагаемым ракетным пускам Ираном как попытку "разогреть ситуацию".

"На ваш вопрос, является ли что-то из подобного рода действий, если они имели место, нарушением резолюции, мой ответ однозначный - не является", - сказал С.Рябков во вторник в интервью "Интерфаксу". "Резолюция 2231 Совета безопасности ООН не содержит запрета Исламской республике Иран осуществлять подобную деятельность. В этой резолюции содержится только и исключительно призыв к Ирану воздерживаться от ракетных пусков с использованием соответствующих технологий, которые позволяли бы применить этот носитель для доставки ядерного боеприпаса", - пояснил замминистра.

"Призыв, как мы все пониманием даже по законам формальной логики, не тождественен запрету. Это не одно и то же, - продолжил он. - И пытаться представить этот призыв как имеющийся запрет - это грешить против истины".

С.Рябков напомнил, что "после заключения соглашения с Ираном 15 июля 2015 года вся ядерная программа этого государства поставлена под очень жесткий международный контроль по линии МАГАТЭ". "Это далеко идущие инклюзивные меры, которые позволяют с уверенностью констатировать, что никакой военной программы в ядерной сфере у Ирана нет. То есть, ни о каком боеприпасе даже гипотетически говорить нельзя в этой ситуации", - сказал высокопоставленный российский дипломат. "Соответственно, единственный вывод из действий наших коллег - это то, что они вновь хотят разогреть ситуацию и вновь в политических целях ее использовать", - подчеркнул он.

По сообщениям западных СМИ, Иран в минувшее воскресенье испытал баллистическую ракету средней дальности. В связи с этим, по обращению Израиля США выступили инициаторами созыва во вторник экстренного заседания СБ ООН для обсуждения этих пусков.

Как отметил С.Рябков, "прежде всего, хочется разобраться, были ли эти действия осуществлены, и имели ли они место на самом деле".

"Я не отрицаю, что у Ирана есть определенная программа в сфере создания соответствующих ракет и в целом развития собственных ракетных технологий, - сказал замминистра. - Но в который раз речь идет только о сообщениях СМИ, и мы - это ранее подтверждалось неоднократно - очень часто с нашими коллегами из западных стран расходимся даже по тематике исходных данных, не говоря уже о каких-то заключениях политического характера".

"Мы в который раз оказываемся в ситуации, когда серьезные действия, в том числе в Совете безопасности ООН, инициируются некоторыми членами Совета безопасности и некоторыми государствами на основании сообщений СМИ", - отметил замглавы МИД РФ.

"У нас сейчас нет исходных данных, позволяющих сказать, что, да, был именно такой-то пуск, именно на такую-то дальность, именно такого-то изделия и такой-то модели. Раньше в нашем диалоге с некоторыми коллегами из группы шести мы часто сталкивались с ситуацией, когда у них и у нас были не совпадающие оценки того, что реально происходит в Иране. Поэтому здесь тоже, то, что нам говорят, и, особенно, что пишут СМИ надо делить надвое, если не на десять", - сказал он.

"Как только что-то СМИ сообщили, все сразу бегут и ставят вопрос на повестку дня Совета безопасности ООН", - подчеркнул С.Рябков.