Евросоюз заинтересован в сильной России - Могерини

Лидеры стран ЕС предпочли бы выстраивать отношения с Россией как с сильным и самостоятельным государством, заявила в пятницу верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини.

"Евросоюз не заинтересован в слабой России и кризисах", - сказала она в интервью итальянской газете "Коррьере делла сера".

"У меня есть сомнения относительно реальной силы России, поскольку на нее значительно повлиял экономический кризис. Ее внутренние проблемы скрыты за политическими и военными победами", - предположила Ф.Могерини.

При этом она подчеркнула, что в недавнем прошлом "Россия и Европа успешно взаимодействовали в таких вопросах, как урегулирование иранской ядерной проблемы"