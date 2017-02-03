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Дальнее зарубежье 03.02.2017 19:39

Евросоюз заинтересован в сильной России - Могерини

Лидеры стран ЕС предпочли бы выстраивать отношения с Россией как с сильным и самостоятельным государством, заявила в пятницу верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини.

"Евросоюз не заинтересован в слабой России и кризисах", - сказала она в интервью итальянской газете "Коррьере делла сера".

"У меня есть сомнения относительно реальной силы России, поскольку на нее значительно повлиял экономический кризис. Ее внутренние проблемы скрыты за политическими и военными победами", - предположила Ф.Могерини.

При этом она подчеркнула, что в недавнем прошлом "Россия и Европа успешно взаимодействовали в таких вопросах, как урегулирование иранской ядерной проблемы"

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, СИЛА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az