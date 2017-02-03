США ввели дополнительные санкции против Ирана

Американские власти в пятницу ввели дополнительные ограничительные меры в отношении Ирана, сообщается на сайте Минфина США.
В санкционный список попали 13 физлиц и 12 компаний.
Как следует из документа, некоторые из компаний, попавших в этот список, базируются в ОАЭ, Ливане и Китае.
Среди физлиц, попавших в список Минфина США, - граждане Ирана, Ливана, Кувейта, ОАЭ и Китая.
В документе Минфина говорится, что санкции введены в рамках борьбы с терроризмом и "за нарушение режима нераспространения".
Д.Трамп накануне не исключил военное решение иранской проблемы. Отвечая на вопрос журналиста, возможен ли военный ответ на действия Ирана, президент США сказал: "Ничего не исключается".
29 января Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. С подачи Израиля США инициировали в начале недели заседание СБ ООН для обсуждения пусков. Позднее Вашингтон расценил эти испытания как нарушение резолюции СБ ООН и не исключил введения дополнительных санкций в отношении Тегерана.
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