Азербайджан привержен продолжению демократических реформ - Алиев

Президент Ильхам Алиев выразил признательность Европейскому союзу за поддержку территориальной целостности Азербайджана.

"Я благодарен ЕС за поддержку территориальной целостности Азербайджана. Армения попирает международное право, не выполняет резолюции Совбеза ООН, которые требуют безусловного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Однако, к сожалению, оккупация наших территорий продолжается более 25 лет", - сказал И.Алиев в понедельник в Брюсселе на совместном заявлении для прессы с президентом Совета Европейского союза Дональдом Туском.

И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с ЕС. "У нас очень активный политический диалог. Мы регулярно встречаемся, обсуждаем важные политические события и политические реформы в нашей стране. Мы привержены продолжению демократических преобразований в Азербайджане", - добавил глава азербайджанского государства.

А.Азизов