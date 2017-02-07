Маргвелашвили призвал международное сообщество не признавать референдум и президентские выборы в Южной Осетии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал "посягательством на суверенитет" республики референдум о переименовании Южной Осетии в Аланию.
"Любая попытка переименовать грузинский регион без согласия центральных властей будет посягательством на суверенитет и территориальную целостность Грузии и очередным шагом к аннексии "оккупированных территорий"", - говорится в распространенном во вторник заявлении Г.Маргвелашвили.
"Плебисцит, выборы или другие действия, которые направлены на свободное волеизъявление граждан не могут быть проведены на оккупированной другим государством территории, откуда изгнано большинство коренного населения, на которой была осуществлена этническая чистка, и где единственной силой, осуществляющей эффективный контроль является Российская Федерация", - считает грузинский президент.
Он призвал международное сообщество не признавать легитимными результаты референдума и выборов президента Южной Осетии.
Выборы президента и референдум о переименовании республики в Государство Алания назначены в Южной Осетии на 9 апреля.
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