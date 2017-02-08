Решение Минска о выдаче Азербайджану блогера Лапшина вызывает глубокое разочарование - МИД РФ

В Москве глубоко разочарованы решением Минска выдать блогера Александра Лапшина Азербайджану, будут предпринимать необходимые меры по защите его прав и интересов, заявляют в МИД РФ.

"Российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Белоруссией", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте дипведомства.

"Намерены и дальше принимать все необходимые меры по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей семье", - отмечается в сообщении.