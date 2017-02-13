Баку и Москва в первом полугодии проведут обсуждения по демаркации госграницы - замглавы МИД Азербайжана

Азербайджан и Россия в первом полугодии 2017 году проведут заседание на уровне экспертов по демаркации границы, сообщил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Азербайджан планирует в первом полугодии 2017 года провести в Баку обсуждения с Россией и Грузией по вопросам демаркации госграницы. С Россией эти обсуждения будут на уровне экспертов, с Грузией - на уровне госкомиссии по демаркации границы", - сказал Х.Халафов в интервью госагентству "АзерТадж".

По его словам, Баку и Тбилиси согласовали 2/3 госграницы, поэтому обсуждения будут продолжены по оставшейся части.

"Что касается России, то с ней ведется работа по подготовке нормативно-правовой документации, проводятся уточнения", - добавил он.