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Регион 13.02.2017 19:14

Баку и Москва в первом полугодии проведут обсуждения по демаркации госграницы - замглавы МИД Азербайжана

Азербайджан и Россия в первом полугодии 2017 году проведут заседание на уровне экспертов по демаркации границы, сообщил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

"Азербайджан планирует в первом полугодии 2017 года провести в Баку обсуждения с Россией и Грузией по вопросам демаркации госграницы. С Россией эти обсуждения будут на уровне экспертов, с Грузией - на уровне госкомиссии по демаркации границы", - сказал Х.Халафов в интервью госагентству "АзерТадж".

По его словам, Баку и Тбилиси согласовали 2/3 госграницы, поэтому обсуждения будут продолжены по оставшейся части.

"Что касается России, то с ней ведется работа по подготовке нормативно-правовой документации, проводятся уточнения", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, ГРАНИЦА, ДЕМАРКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]