Кибербезопасность остается важным приоритетом для НАТО - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что кибербезопасность остается важным приоритетом для Североатлантического альянса.
"В прошлом году НАТО подвергалось в среднем 500 кибератакам в месяц, на которые пришлось реагировать нашим специалистам. Это является 60-процентным увеличением по сравнению с прошлым годом", - сказал Й. Столтенберг на пресс-конференции в среду.
По его словам, альянс усиливает защиту сетей, создает группы быстрого реагирования, помогает союзникам совершенствовать их национальную оборону.
"Завтра мы одобрим обновленный план киберзащиты", - отметил он.
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