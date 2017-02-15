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Дальнее зарубежье 15.02.2017 14:41

Кибербезопасность остается важным приоритетом для НАТО - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что кибербезопасность остается важным приоритетом для Североатлантического альянса.

"В прошлом году НАТО подвергалось в среднем 500 кибератакам в месяц, на которые пришлось реагировать нашим специалистам. Это является 60-процентным увеличением по сравнению с прошлым годом", - сказал Й. Столтенберг на пресс-конференции в среду.

По его словам, альянс усиливает защиту сетей, создает группы быстрого реагирования, помогает союзникам совершенствовать их национальную оборону.

"Завтра мы одобрим обновленный план киберзащиты", - отметил он.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]