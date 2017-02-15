Кибербезопасность остается важным приоритетом для НАТО - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что кибербезопасность остается важным приоритетом для Североатлантического альянса.

"В прошлом году НАТО подвергалось в среднем 500 кибератакам в месяц, на которые пришлось реагировать нашим специалистам. Это является 60-процентным увеличением по сравнению с прошлым годом", - сказал Й. Столтенберг на пресс-конференции в среду.

По его словам, альянс усиливает защиту сетей, создает группы быстрого реагирования, помогает союзникам совершенствовать их национальную оборону.

"Завтра мы одобрим обновленный план киберзащиты", - отметил он.