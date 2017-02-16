В отношениях с Россией НАТО нуждается в стратегическом терпении - Столтенберг

НАТО следует вспомнить о стратегическом терпении в отношениях с Россией, считает генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я думаю, нам нужно стратегическое терпение - это то, что применяла НАТО во времена холодной войны", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Именно это нам нужно в новой ситуации в сфере безопасности", - отметил Й.Столтенберг.