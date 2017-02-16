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СНГ 16.02.2017 19:31

В отношениях с Россией НАТО нуждается в стратегическом терпении - Столтенберг

НАТО следует вспомнить о стратегическом терпении в отношениях с Россией, считает генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я думаю, нам нужно стратегическое терпение - это то, что применяла НАТО во времена холодной войны", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Именно это нам нужно в новой ситуации в сфере безопасности", - отметил Й.Столтенберг.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, РОССИЯ, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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