Азербайджанская делегация во главе с министром экономики посетит иранские Ардебиль и Урмию

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым 22-24 февраля посетит Иран, отмечается в информации на сайте Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

"Азербайджанская делегация во главе с Ш.Мустафаевым, в состав которой войдут представители бизнеса, 22-24 февраля побывает с визитом в иранских городах Ардебиль и Урмия", - отмечается в информации.

В рамках визита состоятся бизнес-форумы. Кроме этого, азербайджанские и иранские деловые круги проведут двусторонние встречи на предмет обсуждения сотрудничества.

А.Азизов