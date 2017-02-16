Азербайджанская делегация во главе с министром экономики посетит иранские Ардебиль и Урмию

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым 22-24 февраля посетит Иран, отмечается в информации на сайте Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).
"Азербайджанская делегация во главе с Ш.Мустафаевым, в состав которой войдут представители бизнеса, 22-24 февраля побывает с визитом в иранских городах Ардебиль и Урмия", - отмечается в информации.
В рамках визита состоятся бизнес-форумы. Кроме этого, азербайджанские и иранские деловые круги проведут двусторонние встречи на предмет обсуждения сотрудничества.
А.Азизов
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