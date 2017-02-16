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Бизнес и законодательство 16.02.2017 19:19

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики посетит иранские Ардебиль и Урмию

Азербайджанская делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым 22-24 февраля посетит Иран, отмечается в информации на сайте Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).

"Азербайджанская делегация во главе с Ш.Мустафаевым, в состав которой войдут представители бизнеса, 22-24 февраля побывает с визитом в иранских городах Ардебиль и Урмия", - отмечается в информации.

В рамках визита состоятся бизнес-форумы. Кроме этого, азербайджанские и иранские деловые круги проведут двусторонние встречи на предмет обсуждения сотрудничества.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, БИЗНЕС, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]