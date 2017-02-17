Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7352 EUR   1.8522 RUR   0.0301 GBR   2.1704 TRY   0.4728

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.36 Brent   55.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра -1° 20 Фев 21 Фев

Внешняя политика 17.02.2017 18:43

Баку заинтересован в расширении политического диалога с Брюсселем - Алиев

Азербайджан заинтересован в расширении политического диалога с Евросоюзом, заявил президент Ильхам Алиев.

И.Алиев находится с визитом в Германии, где принимает участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности. В кулуарах мероприятия президент встретился с хорватской коллегой Колиндой Грабар-Китарович.

«И.Алиев выразил заинтересованность Азербайджана в расширении сотрудничества с ЕС в сфере политического диалога, безопасности, технологий энергетики, мультикультурализма», - сообщает сайт главы государства.

К.Грабар-Китарович, в свою очередь, отметила, что новое соглашение по стратегическому партнерству между Азербайджаном и ЕС, над проектом которого в настоящее время работают Баку и Брюссель, будет служить развитию отношений.

К.Грабар-Китарович также пригласила И.Алиева совершить визит в Хорватию.

Собеседники также обсудили текущее состояние вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. «Президент Хорватии отметила, что поддерживает территориальную целостность Азербайджана», - подчеркивается в информации.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ДИАЛОГ


Похожие новости


Брюссель и Баку согласуют позиции по новому соглашению по стратегическому партнерству – посол ЕС в Азербайджане Сотрудничество Баку и Тбилиси с ЕС открывает новые возможности – глава МИД Грузии Баку и Брюссель весной 2017 года могут начать переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве – замглавы МИД Азербайджана Баку и Брюссель во вторник начнут переговоры по новому соглашению о сотрудничестве - Алиев Азербайджан и Евросоюз начнут переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве в ближайшее время, заявляют в Брюсселе Бизнес-форум Азербайджан-ЕС пройдет в Баку весной 2017 года

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]