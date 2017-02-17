Баку заинтересован в расширении политического диалога с Брюсселем - Алиев

Азербайджан заинтересован в расширении политического диалога с Евросоюзом, заявил президент Ильхам Алиев.

И.Алиев находится с визитом в Германии, где принимает участие в работе Мюнхенской конференции по безопасности. В кулуарах мероприятия президент встретился с хорватской коллегой Колиндой Грабар-Китарович.

«И.Алиев выразил заинтересованность Азербайджана в расширении сотрудничества с ЕС в сфере политического диалога, безопасности, технологий энергетики, мультикультурализма», - сообщает сайт главы государства.

К.Грабар-Китарович, в свою очередь, отметила, что новое соглашение по стратегическому партнерству между Азербайджаном и ЕС, над проектом которого в настоящее время работают Баку и Брюссель, будет служить развитию отношений.

К.Грабар-Китарович также пригласила И.Алиева совершить визит в Хорватию.

Собеседники также обсудили текущее состояние вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. «Президент Хорватии отметила, что поддерживает территориальную целостность Азербайджана», - подчеркивается в информации.

Ф.Исазаде