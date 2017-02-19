Пушков: среди европейских союзников США нет доверия к администрации Трампа

Европа не доверяет новой администрации президента США Дональда Трампа, считает сенатор Алексей Пушков.

"Несмотря на заверения Пенса и Мэттиса, среди европейских союзников США нет доверия к администрации Трампа. В Мюнхене США не удалось снять настороженность", - написал А.Пушков в своем Twitter.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил в Мюнхене, что Вашингтон непоколебим в своей приверженности НАТО.

"Мы будем защищать Европу сегодня и всегда, потому что мы объединены одними и теми же идеалами: свобода, демократия, справедливость и верховенство права", - сказал он.

В Мюнхене проходит 53-я международная конференция по безопасности, в которой принимают участие политики, военные и представители бизнеса. Россию на ней представляет глава МИД Сергей Лавров.