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Дальнее зарубежье 19.02.2017 14:04

Пушков: среди европейских союзников США нет доверия к администрации Трампа

Европа не доверяет новой администрации президента США Дональда Трампа, считает сенатор Алексей Пушков.

"Несмотря на заверения Пенса и Мэттиса, среди европейских союзников США нет доверия к администрации Трампа. В Мюнхене США не удалось снять настороженность", - написал А.Пушков в своем Twitter.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил в Мюнхене, что Вашингтон непоколебим в своей приверженности НАТО.

"Мы будем защищать Европу сегодня и всегда, потому что мы объединены одними и теми же идеалами: свобода, демократия, справедливость и верховенство права", - сказал он.

В Мюнхене проходит 53-я международная конференция по безопасности, в которой принимают участие политики, военные и представители бизнеса. Россию на ней представляет глава МИД Сергей Лавров.

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Тэги: ЕВРОПА, США, ДОВЕРИЕ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az