Граждане Грузии уже с конца марта смогут ездить в Европу без виз

В Евросоюзе высоко оценивают усилия властей Грузии, направленные на проведение серьезных реформ, заявил в понедельник в Тбилиси представитель Еврокомиссии по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос.
Как сообщает пресс-служба главы грузинского правительства, Д.Аврамопулос провел встречу с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Стороны обсудили вопросы, связанные с либерализацией визового режима, и подчеркнули важность этого решения с точки зрения сближения республики с Европой.
"Граждане Грузии смогут воспользоваться краткосрочными безвизовыми поездками в страны Шенгенской зоны уже с конца марта", - заявил на встрече Д.Аврамопулос.
"Еврокомиссар еще раз отметил достигнутый Грузией прогресс во всех направлениях, заявив, что усилиями грузинского правительства были проведены серьезные реформы, которые высоко оценивают в Евросоюзе", - отметили в пресс-службе.
Также стороны обсудили вопросы, связанные с повесткой дня евроинтеграции Грузии и углублением сотрудничества в сферах миграции и безопасности.
В понедельник Д.Аврамопулос встретился также с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.
По информации администрации президента Грузии, на встрече стороны обсудили европейские перспективы Грузии.
"Я постоянно отмечал, и в ходе встречи с президентом, и сегодня повторил, что мы рассматриваем Грузию как передовую страну в широком европейской пространстве. Уверен, что с учетом всех начинаний и проведенных в стране реформ, мы очень скоро разработаем позицию по вопросу европейской перспективы Грузии", - сказал, как сообщает администрация президента, еврокомиссар после встречи.
По словам Д.Аврамопулоса, Грузия на европейском пути не одна и может рассчитывать на поддержку.
"Мы стоим рядом и верим, что скоро будем праздновать этот великий момент вместе с нашими грузинскими друзьями", - подчеркнул он.
После встречи секретарь президента Грузии по вопросам международных отношений Тенгиз Пхаладзе заявил, как отмечают в администрации, что Грузия перешла на финальный этап либерализации визового режима, который подразумевает уже окончательное оформление этого решения.
По его словам, на встрече еще раз было отмечено, что Грузия выполнила все обязательства, связанные с либерализацией визового режима.
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