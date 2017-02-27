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Регион 27.02.2017 18:40

Отмена виз с ЕС принесет ощутимую пользу гражданам Грузии - премьер

Власти Грузии полностью осознают ту ответственность, которая связана с безвизовым режимом с Евросоюзом, заявил в понедельник премьер-министр республики Георгией Квирикашвили.

На совместном брифинге в Тбилиси с представителем Еврокомиссии по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрисом Аврамопулосом премьер подчеркнул, власти осуществляют целый ряд превентивных мероприятий для предотвращения возможных рисков, включая широкомасштабную информационную кампанию по вопросам правил безвизовых поездок в страны ЕС.

Г.Квирикашвили выразил надежду, что каждый гражданин Грузии отнесется с особой ответственностью к собственным обязательствам и будет соблюдать условия безвизового режима.

"Либерализация визового режима с ЕС принесет ощутимую конкретную пользу гражданам Грузии. Безвизовые поездки в страны ЕС будут содействовать образованию тесных туристических, образовательно-культурных и бизнес-отношений", - уверен он.

В свою очередь Д.Аврамопулос отметил, что "Грузия является прекрасным примером прогресса и реформ".

Он поздравил граждан Грузии с возможностью совершать краткосрочные безвизовые поездки в страны Шенгенской зоны.

Д.Аврамопулос выразил уверенность том, что "Грузия сохранит уровень прогресса и продолжит с ответственностью выполнять взятые на себя обязательства".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, ВИЗЫ-МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]