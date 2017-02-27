Отмена виз с ЕС принесет ощутимую пользу гражданам Грузии - премьер

Власти Грузии полностью осознают ту ответственность, которая связана с безвизовым режимом с Евросоюзом, заявил в понедельник премьер-министр республики Георгией Квирикашвили.
На совместном брифинге в Тбилиси с представителем Еврокомиссии по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрисом Аврамопулосом премьер подчеркнул, власти осуществляют целый ряд превентивных мероприятий для предотвращения возможных рисков, включая широкомасштабную информационную кампанию по вопросам правил безвизовых поездок в страны ЕС.
Г.Квирикашвили выразил надежду, что каждый гражданин Грузии отнесется с особой ответственностью к собственным обязательствам и будет соблюдать условия безвизового режима.
"Либерализация визового режима с ЕС принесет ощутимую конкретную пользу гражданам Грузии. Безвизовые поездки в страны ЕС будут содействовать образованию тесных туристических, образовательно-культурных и бизнес-отношений", - уверен он.
В свою очередь Д.Аврамопулос отметил, что "Грузия является прекрасным примером прогресса и реформ".
Он поздравил граждан Грузии с возможностью совершать краткосрочные безвизовые поездки в страны Шенгенской зоны.
Д.Аврамопулос выразил уверенность том, что "Грузия сохранит уровень прогресса и продолжит с ответственностью выполнять взятые на себя обязательства".
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