Президенты Азербайджана и Ирана провели встречу в Тегеране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирана Хасан Рухани провели двустороннюю встречу в воскресенье в Тегеране, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

"Встреча прошла в узком составе", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье в Тегеране состоялась официальная церемония встречи президента Алиева. Президент Алиев в сопровождении кавалерийского отряда прибыл во дворец "Садабад".

А.Ахундов