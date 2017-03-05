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Внешняя политика 05.03.2017 12:24

Президенты Азербайджана и Ирана провели встречу в Тегеране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирана Хасан Рухани провели двустороннюю встречу в воскресенье в Тегеране, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

"Встреча прошла в узком составе", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье в Тегеране состоялась официальная церемония встречи президента Алиева. Президент Алиев в сопровождении кавалерийского отряда прибыл во дворец "Садабад".

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]