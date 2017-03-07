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Внешняя политика 07.03.2017 17:41

Азербайджан готов к всестороннему сотрудничеству с ЕС, заявляют в Баку

Азербайджан готов к всестороннему сотрудничеству с Европейским союзом на основе взаимной заинтересованности, заявил замминистра иностранных дел Махмуд Мамед-Гулиев.

М.Мамед-Гулиев во вторник выступил на конференции в Европарламенте на тему: «Отношения между ЕС и Азербайджаном: вывод отношений на более высокий уровень» на конференции в Европейском Парламенте во вторник.

«Азербайджан готов к продолжению, расширению и всестороннему сотрудничеству с ЕС на основе взаимной заинтересованности», - сказал М.Мамед-Гулиев.

По его словам, Баку считает, что новое соглашение о стратегическом партнерстве станет прочной основой для сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Замминистра напомнил, что новое соглашение будет иметь три основных блока: политический и сфера безопасности; торговля и инвестиции; секторальное сотрудничество.

«Правительство Азербайджана, в первую очередь, хотело бы сосредоточиться на первом блоке»,- отметил он.

По его словам, Азербайджан уже представил свое видение Евросоюзу по данному вопросу и ждет ответа от ЕС. Он призвал ЕС к своевременному началу переговорного процесса.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

М.Мамед-Гулиев ранее заявил, что первые субстантивные переговоры между Баку и Брюсселем по новому проекту соглашения по стратегическому партнерству начнутся в апреле-мае 2017 года.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]