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Карабахский конфликт 11.03.2017 10:23

Президент Алиев обсудил с посредниками карабахское урегулирование

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта, сообщает сайт главы государства.

"И.Алиев 11 принял сопредседателей МГ ОБСЕ Ричарда Хогланда (США), Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция) и спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Анжея Каспшика", - отмечается в информации.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ПОСРЕДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]