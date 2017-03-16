Евросоюз выслал в 2014-2016гг в Азербайджан около 200 человек по соглашениям о реадмиссии

Страны Европейского Союза в 2014-2016гг выслали 193 граждан Азербайджана в соответствии с соглашениями о реадмиссии, заявил начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Фирудин Набиев.

«В рамках соглашений о реадмиссии, подписанных между нашей страной и Европейским Союзом, а также с Норвегией, в 2014 году на основе обращения Государственной миграционной службы была осуществлена реадмиссия 3 человек, в 2015г – 70, в 2016г – 120 человек», - отметил Ф.Набиев.

Он подчеркнул, что с 1 апреля 2017 года вступит в силу «Соглашение о реадмиссии незаконно проживающих лиц между правительством Азербайджана и Федеральным советом Швейцарии». "Это соглашение было подписано 10 октября 2016 года, оно вступит в силу с 1 апреля текущего года", - добавил глава ГМС.

А.Азизов