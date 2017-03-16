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Внешняя политика 16.03.2017 09:13

Евросоюз выслал в 2014-2016гг в Азербайджан около 200 человек по соглашениям о реадмиссии

Страны Европейского Союза в 2014-2016гг выслали 193 граждан Азербайджана в соответствии с соглашениями о реадмиссии, заявил начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Фирудин Набиев.

«В рамках соглашений о реадмиссии, подписанных между нашей страной и Европейским Союзом, а также с Норвегией, в 2014 году на основе обращения Государственной миграционной службы была осуществлена реадмиссия 3 человек, в 2015г – 70, в 2016г – 120 человек», - отметил Ф.Набиев.

Он подчеркнул, что с 1 апреля 2017 года вступит в силу «Соглашение о реадмиссии незаконно проживающих лиц между правительством Азербайджана и Федеральным советом Швейцарии». "Это соглашение было подписано 10 октября 2016 года, оно вступит в силу с 1 апреля текущего года", - добавил глава ГМС.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, РЕАДМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]