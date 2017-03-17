Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $300

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 февраля 2017 года составляет 504,8 манат ($293,45 по текущему курсу – ИФ-Аз), что на 5,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, строительстве.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 февраля 2017 года составило 1 млн 510,4 тыс. человек. Из них 883 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 627,4 тыс. человек – в частном.

При этом 22,2% работников заняты в сфере образования, 19,4% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,9% - промышленности, 8,7% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,1% - госуправлении и обороне, 6%, - строительстве, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,1% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,6% - финансовой и страховой деятельностью, 10,9% - прочих сферах экономики.

Р.Бабаев