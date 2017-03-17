Голосовой помощник Amazon Alexa доступен для пользователей iPhone

Виртуальный помощник Alexa, разработанный онлайн-ритейлером Amazon, теперь доступен для скачивания в магазине App Store и может составить конкуренцию Siri, собственному помощнику Apple.

Как сообщается в пресс-релизе Amazon, Alexa умеет выполнять около 10 тыс. действий, в частности, добавлять товары в "корзину", проигрывать музыку через сервис Amazon Prime Music, отвечать на различные вопросы и совершать простые вычисления. Отмечается, что владельцам устройств Apple будет доступен ограниченный функционал.

Amazon активно внедряет свой голосовой помощник во многие устройства. На ежегодной Международной выставке потребительской электроники 2017 (CES) было объявлено о планах использования Alexa в новых холодильниках марки LG и смартфонах Huaweis Mate 9.

Согласно данным RBC Capital Markets, голосовые помощники могут стать главным фактором роста для многих компаний. Например, выручка Alexa к 2020 году может составить $10 млрд.