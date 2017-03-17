Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 19 Мар 11° 20 Мар 12°

Дальнее зарубежье 17.03.2017 17:55

Голосовой помощник Amazon Alexa доступен для пользователей iPhone

Виртуальный помощник Alexa, разработанный онлайн-ритейлером Amazon, теперь доступен для скачивания в магазине App Store и может составить конкуренцию Siri, собственному помощнику Apple.

Как сообщается в пресс-релизе Amazon, Alexa умеет выполнять около 10 тыс. действий, в частности, добавлять товары в "корзину", проигрывать музыку через сервис Amazon Prime Music, отвечать на различные вопросы и совершать простые вычисления. Отмечается, что владельцам устройств Apple будет доступен ограниченный функционал.

Amazon активно внедряет свой голосовой помощник во многие устройства. На ежегодной Международной выставке потребительской электроники 2017 (CES) было объявлено о планах использования Alexa в новых холодильниках марки LG и смартфонах Huaweis Mate 9.

Согласно данным RBC Capital Markets, голосовые помощники могут стать главным фактором роста для многих компаний. Например, выручка Alexa к 2020 году может составить $10 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, AMAZON, IPHONE, ПОМОЩНИК


Похожие новости


Amazon представила собственный смартфон Fire Phone с 3D-интерфейсом Amazon представила собственный сервис потокового вещания Fire TV

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]