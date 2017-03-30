Азербайджан увеличил в январе-феврале 2017г экспорт продукции АПК в 1,7 раза

Азербайджан в январе-феврале 2017 года экспортировал сельскохозяйственную продукцию на сумму $57 млн 530,7 тыс., что на 69,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве сельского хозяйства.
«Большая часть экспорта продукции АПК пришлась на фрукты и овощи", - отметили в ведомстве.
В январе-феврале 2017 года Азербайджан экспортировал 24,088 тыс. тонн фруктов (рост на 44,7%) на $26 млн 814,3 тыс. (рост на 22,6%) и 13,984 тыс. тонн овощей (рост в 2,1 раза) на $11 млн 904 тыс. (рост на 73,7%).
За отчетный период также экспортировано 10,514 тыс. тонн хлопка (рост в 6,8 раза) на сумму $14 млн 248,4 тыс. (рост в 8,2 раза).
В январе-феврале 2017 года Азербайджан направил на экспорт 422,6 тыс. единиц кожевенного сырья (спад на 50,2%) на $964,1 тыс. (рост на 27%), 715,3 тонн табака (рост на 27,8%) на $2 млн 477,7 тыс. (рост на 3,7%).
Азербайджан в 2016 году экспортировал продукции АПК на сумму $426 млн 111,7 тыс., что на 20,7% больше показателя за 2015 год.
А.Ахундов
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