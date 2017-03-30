Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7238 EUR   1.8536 RUR   0.0304 GBR   2.1441 TRY   0.4726

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.51 Brent   52.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 1 Апр 10° 2 Апр

АПК 30.03.2017 14:43

Азербайджан увеличил в январе-феврале 2017г экспорт продукции АПК в 1,7 раза

Азербайджан в январе-феврале 2017 года экспортировал сельскохозяйственную продукцию на сумму $57 млн 530,7 тыс., что на 69,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве сельского хозяйства.

«Большая часть экспорта продукции АПК пришлась на фрукты и овощи", - отметили в ведомстве.

В январе-феврале 2017 года Азербайджан экспортировал 24,088 тыс. тонн фруктов (рост на 44,7%) на $26 млн 814,3 тыс. (рост на 22,6%) и 13,984 тыс. тонн овощей (рост в 2,1 раза) на $11 млн 904 тыс. (рост на 73,7%).

За отчетный период также экспортировано 10,514 тыс. тонн хлопка (рост в 6,8 раза) на сумму $14 млн 248,4 тыс. (рост в 8,2 раза).

В январе-феврале 2017 года Азербайджан направил на экспорт 422,6 тыс. единиц кожевенного сырья (спад на 50,2%) на $964,1 тыс. (рост на 27%), 715,3 тонн табака (рост на 27,8%) на $2 млн 477,7 тыс. (рост на 3,7%).

Азербайджан в 2016 году экспортировал продукции АПК на сумму $426 млн 111,7 тыс., что на 20,7% больше показателя за 2015 год.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АПК, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Россия ускорит на границе экспертизу продукции АПК, ввозимой из Азербайджана Азербайджан увеличил в январе 2017г экспорт продукции АПК на 75% Азербайджан планирует удвоить экспорт продукции АПК Азербайджан увеличил в 2016г экспорт продукции АПК на 21% Азербайджан увеличил за 11 месяцев экспорт продукции АПК на 22% Азербайджан увеличил за 10 месяцев экспорт продукции АПК на 22%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]