Азербайджан в I квартале посетило около 560 тыс. туристов – министр культуры и туризма

Более 100 торговых объектов подключились к системе taxes free в связи с проведением шопинг фестиваля в Баку, заявил министр культуры и туризма республики Абульфас Гараев.

«На сегодня 102 торговых объекта прошли регистрацию, и этот процесс продолжается», - подчеркнул А.Гараев на третьем заседании Совета по туризму в четверг.

По его словам, решены все финансовые и налоговые вопросы, связанные с проведением фестиваля, а также вопросы обеспечения безопасности и другие мероприятия.

«Успешно продолжаются рекламные работы», - сказал министр.

Министр добавил, что в первом квартале 2017 года Азербайджан посетило 557 тыс. иностранных туристов. По его словам, основной поток посещающих Азербайджан туристов пришелся на граждан России, Грузии, Ирана, Турции и арабских государств.

Р.Бабаев