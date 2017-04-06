Азербайджан в I квартале посетило около 560 тыс. туристов – министр культуры и туризма

Более 100 торговых объектов подключились к системе taxes free в связи с проведением шопинг фестиваля в Баку, заявил министр культуры и туризма республики Абульфас Гараев.
«На сегодня 102 торговых объекта прошли регистрацию, и этот процесс продолжается», - подчеркнул А.Гараев на третьем заседании Совета по туризму в четверг.
По его словам, решены все финансовые и налоговые вопросы, связанные с проведением фестиваля, а также вопросы обеспечения безопасности и другие мероприятия.
«Успешно продолжаются рекламные работы», - сказал министр.
Министр добавил, что в первом квартале 2017 года Азербайджан посетило 557 тыс. иностранных туристов. По его словам, основной поток посещающих Азербайджан туристов пришелся на граждан России, Грузии, Ирана, Турции и арабских государств.
Р.Бабаев
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