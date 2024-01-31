Турпоток в Турцию в 2023г вырос на 10%

Россия стала лидером по числу туристов в Турции в 2023 году, общий иностранный турпоток в страну вырос на 10%, сообщает газета Ensonhaber со ссылкой на министра культуры и туризма республики Мехмета Нури Эрсоя.
"Турция завершила 2023 год с 10% ростом турпотока, достигнув 56,7 млн. После изменения стратегии Турции в 2018 году мы сосредоточились не только на пляжном туризме. Мы стали диверсифицировать нашу продукцию: наращиваем краткосрочные поездки за счет событийного туризма, спортивных турниров", - сказал он на совещании, посвященном итогам 2023 года в туризме.
Как отметил Эрсой, лидером турпотока в Турцию стала Россия, откуда приехали 6,3 млн туристов. На втором месте Германия с 6,2 млн, замыкает тройку Великобритания - 3,8 млн. В топ-5 также вошли Болгария и Иран.
Средняя продолжительность пребывания в Турции сократилась с 10,8 ночей в 2022 году до 9,8 ночей в прошлом.
Эрсой сообщил, что доходы от туризма в 2023 году увеличились на 16,9% по сравнению с 2022 годом и составили $54,3 млрд. Из них $41,6 млрд - личные расходы туристов, а $13,25 млрд - расходы на турпутевку.
Министр напомнил, что в 2024 году Турция планирует принять рекордные 60 млн посетителей.
"У нас есть план нарастить турпоток из Северной Америки, Канады, Китая, Индии и Австралии, а также из Северной Европы", - сказал он.
Согласно плану министерства, турпоток из Швеции в 2024 году должен вырасти на 23%, из Финляндии - 15%, из США - на 31%, Канады - на 41%. Также в Турции рассчитывают на рост турпотока из Китая на 102%.
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