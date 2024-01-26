Туристический потенциал Азербайджана представят на выставке в Стамбуле

Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана привлекла ООО «SmartExpo» для установки «под ключ» выставочного стенда на туристической выставке в Стамбуле (Турция), которая пройдет с 6 по 9 февраля 2024 года.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, эта компания объявлена победителем тендера на выполнение соответствующих работ (стоимость предложения – 75,913 тыс. манатов).
Р.Керимов
Байрамов и Мондино обсудили перспективы азербайджано-аргентинских отношений
Exit-poll на внеочередных президентских выборах в Азербайджане проведут 3 организации – ЦИК
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Панамы
Минэнерго США пересмотрит целесообразность выдачи новых лицензий на экспорт СПГ
Глава ЕК уверена в правильности ставки на возобновляемые источники энергии
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Выполнение решения суда ООН требует перемирия в секторе Газа, считает глава МИД ЮАР
Пакистан и Иран вернули своих послов в столицы после снижения напряженности
Великобритания и Канада приостановили переговоры о новом торговом соглашении
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Компания Technip Energies провела презентацию в Бакинской высшей школе нефти
Получите кредит онлайн в любую погоду!
Nar удостоен международного сертификата удовлетворенности клиентов
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы