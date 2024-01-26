Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8427 RUR   0.0191 GBR   2.1595 TRY   0.0561

Цена на нефть

25.01 $/bbl +/- WTI 77.36 +2.27 Brent 82.43 +2.39

Туризм 26.01.2024 19:04

Туристический потенциал Азербайджана представят на выставке в Стамбуле

Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана привлекла ООО «SmartExpo» для установки «под ключ» выставочного стенда на туристической выставке в Стамбуле (Турция), которая пройдет с 6 по 9 февраля 2024 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, эта компания объявлена победителем тендера на выполнение соответствующих работ (стоимость предложения – 75,913 тыс. манатов).

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ТУРИЗМ, ВЫСТАВКА


Похожие новости


Почти 3,5 млн россиян отдохнули в Анталье в 2023 году Азербайджан и Турция подготовили совместный туристический план действий на 2024г РФ и Турция готовят совместную дорожную карту инвестпроектов в туризме Многие отельеры Турции на лето 2024 года снизили цены на 30% Турпоток из РФ в Турцию вырос на 45% за восемь месяцев Наводнение не затронуло популярный у туристов исторический центр Стамбула Турпоток в Турцию за 7 мес. вырос на 16% Российские туристы смогут расплачиваться в Турции виртуальной картой Troy Турция впервые вошла в пятерку самых дорогих стран для российских туристов - АТОР Турция летом из-за выросших цен потеряла 35-40% российских туристов - АТОР

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az