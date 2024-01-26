Туристический потенциал Азербайджана представят на выставке в Стамбуле

Государственное агентство по туризму (ГАТ) Азербайджана привлекла ООО «SmartExpo» для установки «под ключ» выставочного стенда на туристической выставке в Стамбуле (Турция), которая пройдет с 6 по 9 февраля 2024 года.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, эта компания объявлена победителем тендера на выполнение соответствующих работ (стоимость предложения – 75,913 тыс. манатов).

Р.Керимов