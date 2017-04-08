Тиллерсон разочарован реакцией Москвы на удар США по Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о своем разочаровании реакцией российских властей на американский ракетный удар по сирийской военной базе.
"Я разочарован этим ответом русских, поскольку это свидетельствует о продолжающейся поддержке ими режима Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ)", - сказал Р.Тиллерсон журналистам после американо-китайского саммита.
Он отметил, что находит это "очень разочаровывающим" но при этом "не удивительным".
Стенограмма брифинга размещена на сайте Белого дома.
В ночь на пятницу американские военные нанесли удар крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийскому аэродрому "Шайрат". С него якобы была проведена недавняя химическая атака в провинции Идлиб, обернувшаяся многочисленными жертвами среди местного населения.
Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин считает американские удары по Сирии "агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом".
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