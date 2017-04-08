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Дальнее зарубежье 08.04.2017 09:25

Тиллерсон разочарован реакцией Москвы на удар США по Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о своем разочаровании реакцией российских властей на американский ракетный удар по сирийской военной базе.

"Я разочарован этим ответом русских, поскольку это свидетельствует о продолжающейся поддержке ими режима Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ)", - сказал Р.Тиллерсон журналистам после американо-китайского саммита.

Он отметил, что находит это "очень разочаровывающим" но при этом "не удивительным".

Стенограмма брифинга размещена на сайте Белого дома.

В ночь на пятницу американские военные нанесли удар крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийскому аэродрому "Шайрат". С него якобы была проведена недавняя химическая атака в провинции Идлиб, обернувшаяся многочисленными жертвами среди местного населения.

Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин считает американские удары по Сирии "агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом".

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, РОССИЯ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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