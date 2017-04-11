Глава МИД Ирана Зариф прилетит в Москву в пятницу - посольство РФ в Тегеране

В посольстве России в Тегеране подтверждают, что визит главы МИД Ирана Джавада Зарифа в Москву состоится в пятницу.

"Можем подтвердить, что в пятницу министр прилетит в Москву, однако детали нам неизвестны", - сказали "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

По информации посольства, помимо объявленной трехсторонней встречи Дж.Зарифа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и сирийским министром иностранных дел Валидом Муаллемом, других встреч у главы иранского МИД не запланировано.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что встреча глав МИД России, Сирии и Ирана запланирована на конец недели в Москве.

Как ожидается, министры обсудят ситуацию в Сирии после недавних ракетных ударов США по базе сирийских ВВС.