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Регион 11.04.2017 21:05

Глава МИД Ирана Зариф прилетит в Москву в пятницу - посольство РФ в Тегеране

В посольстве России в Тегеране подтверждают, что визит главы МИД Ирана Джавада Зарифа в Москву состоится в пятницу.

"Можем подтвердить, что в пятницу министр прилетит в Москву, однако детали нам неизвестны", - сказали "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

По информации посольства, помимо объявленной трехсторонней встречи Дж.Зарифа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и сирийским министром иностранных дел Валидом Муаллемом, других встреч у главы иранского МИД не запланировано.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что встреча глав МИД России, Сирии и Ирана запланирована на конец недели в Москве.

Как ожидается, министры обсудят ситуацию в Сирии после недавних ракетных ударов США по базе сирийских ВВС.

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Тэги: ИРАН, МИД, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]