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Внешняя политика 16.04.2017 15:32

Терроризм и применение силы создают большие угрозы в регионе, убеждены в Баку и Тегеране

Глава Минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани Азербайджан и Иран отмечают необходимость наращивания совместных усилий в борьбе с терроризмом и применением силы.

З.Гасанов и А.Шамхани провели встречу в воскресенье в Тегеране, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Стороны отметили, что терроризм и применение силы создают большие угрозы в регионе, и в целом в мире и подчеркнули важность наращивания усилий двух стран в борьбе с этими вызовами»,- говорится в сообщении.

А.Шамхани отметил, что Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана, выступает против изменения границ силовым путем и является сторонником решения проблем в регионе посредством переговоров, восстановления стабильности и безопасности в регионе.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, РЕГИОН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]