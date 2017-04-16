Терроризм и применение силы создают большие угрозы в регионе, убеждены в Баку и Тегеране

Глава Минобороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани Азербайджан и Иран отмечают необходимость наращивания совместных усилий в борьбе с терроризмом и применением силы.
З.Гасанов и А.Шамхани провели встречу в воскресенье в Тегеране, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
«Стороны отметили, что терроризм и применение силы создают большие угрозы в регионе, и в целом в мире и подчеркнули важность наращивания усилий двух стран в борьбе с этими вызовами»,- говорится в сообщении.
А.Шамхани отметил, что Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана, выступает против изменения границ силовым путем и является сторонником решения проблем в регионе посредством переговоров, восстановления стабильности и безопасности в регионе.
Ф.Исазаде
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