Брюссель намерен на следующей неделе обсудить с Баку широкий круг вопросов в рамках нового соглашения о стратегическом партнерстве

Очередной раунд переговоров между Брюсселем и Баку по новому соглашению о стратегическом партнерстве пройдет на следующей неделе в Азербайджане, сообщила глава бакинского офиса Евросоюза Малена Мард журналистам во вторник.

«На следующей неделе в Баку пройдут очередные переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом. Мы с нетерпением ждем их начала», - сказала М.Мард.

По ее словам, в ходе переговоров будет обсуждаться широкий спектр вопросов.

«Кроме этого, в Баку 8 июня 2017 года состоится бизнес-форум Азербайджан-Евросоюз, в котором ожидается представителей около 300 компаний из Азербайджана и ЕС», - отметила она.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Р.Бабаев