Брюссель намерен на следующей неделе обсудить с Баку широкий круг вопросов в рамках нового соглашения о стратегическом партнерстве

Очередной раунд переговоров между Брюсселем и Баку по новому соглашению о стратегическом партнерстве пройдет на следующей неделе в Азербайджане, сообщила глава бакинского офиса Евросоюза Малена Мард журналистам во вторник.
«На следующей неделе в Баку пройдут очередные переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом. Мы с нетерпением ждем их начала», - сказала М.Мард.
По ее словам, в ходе переговоров будет обсуждаться широкий спектр вопросов.
«Кроме этого, в Баку 8 июня 2017 года состоится бизнес-форум Азербайджан-Евросоюз, в котором ожидается представителей около 300 компаний из Азербайджана и ЕС», - отметила она.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Р.Бабаев
Anglo Asian Mining сократила в I квартале добычу золота с месторождения Кедабек на 22%
Манат вновь незначительно укрепился на валютном аукционе
Anglo Asian Mining в IV квартале начнет добычу на золотоносном месторождения Угур в Азербайджане
Число жертв ДТП в Азербайджане в I квартале увеличилось на 14% – Дорожная полиция
Россиянин пытался вывезти из Азербайджана незадекларированную валюту на $18 тыс.
Азербайджан занимает в СНГ второе место по популярности гастрономического туризма среди россиян
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
В СНГ не всё просто складывается, но есть и позитив - глава исполкома Содружества
В Ираке сбили принадлежащий ИГ разведывательный беспилотник
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Азербайджанской дипломатической академии состоялся VI ежегодный международный фестиваль. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»