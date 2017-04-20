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Дальнее зарубежье 20.04.2017 21:15

Штаб американского спецназа в Ираке передислоцирован ближе к границе с Сирией - СМИ

Американские военные переместили штаб сил специальных США в Ираке ближе к иракско-сирийской границе, сообщает в четверг арабское издание "Аль-Масдар" со ссылкой на местных наблюдателей.

По данным издания, штаб был передислоцирован с авиабазы "Баллад" в провинции Салах-эд-Дин на авиабазу "Айн аль-Асад" в восточной части провинции Анбар.

По мнению ряда наблюдателей, подобные действия США свидетельствуют о подготовке операции по разгрому террористов в западной части иракской провинции Анбар.

"Аль-Масдар" напоминает, что в этом районе близ границы с Сирией находится город Эль-Каим - последний пограничный оплот группировки "Исламское государство" в местной приграничной полосе.

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Тэги: США, ИРАК, ВОЕННЫЕ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]