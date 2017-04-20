Штаб американского спецназа в Ираке передислоцирован ближе к границе с Сирией - СМИ

Американские военные переместили штаб сил специальных США в Ираке ближе к иракско-сирийской границе, сообщает в четверг арабское издание "Аль-Масдар" со ссылкой на местных наблюдателей.
По данным издания, штаб был передислоцирован с авиабазы "Баллад" в провинции Салах-эд-Дин на авиабазу "Айн аль-Асад" в восточной части провинции Анбар.
По мнению ряда наблюдателей, подобные действия США свидетельствуют о подготовке операции по разгрому террористов в западной части иракской провинции Анбар.
"Аль-Масдар" напоминает, что в этом районе близ границы с Сирией находится город Эль-Каим - последний пограничный оплот группировки "Исламское государство" в местной приграничной полосе.
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