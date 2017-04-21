Азербайджан и ЕС проведут 25 апреля очередной раунд переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве

Очередной раунд переговоров между Азербайджаном и ЕС по проекту нового соглашения о стратегическом партнерстве состоится 25 апреля в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском представительстве Евросоюза.

«Очередные переговоры состоятся 25 апреля в Баку. Европейскую делегацию на переговорах будет возглавлять Люк Девин, заместитель директора по странам Европы и Центральной Азии при Европейской службе по внешним делам», - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, в ходе переговоров в Баку будут обсуждены документы, подготовленные Азербайджаном и предложения ЕС по ним.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Ф.Исазаде