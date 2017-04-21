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Внешняя политика 21.04.2017 15:32

Азербайджан и ЕС проведут 25 апреля очередной раунд переговоров по новому соглашению о стратегическом партнерстве

Очередной раунд переговоров между Азербайджаном и ЕС по проекту нового соглашения о стратегическом партнерстве состоится 25 апреля в Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском представительстве Евросоюза.

«Очередные переговоры состоятся 25 апреля в Баку. Европейскую делегацию на переговорах будет возглавлять Люк Девин, заместитель директора по странам Европы и Центральной Азии при Европейской службе по внешним делам», - отметил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, в ходе переговоров в Баку будут обсуждены документы, подготовленные Азербайджаном и предложения ЕС по ним.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ПАРТНЕРСТВО, ОБСУЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]