ЕС выступает в поддержку расследования ОЗХО химической атаки против Хан-Шейхуна - Могерини

Использование химического оружия против Хан-Шейхуна - это военное преступление и совершившие его должны быть установлены и привлечены к ответственности, заявила в интервью "Интерфаксу" глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по случаю своего первого в этом качестве визита в РФ после вступления в должность в 2014 году.

"Поэтому мы в полной мере поддерживаем расследование, которое ведет Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), и ждем его результатов", - отметила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны, заместитель председателя Европейской комиссии.

"Атака, которой подвергся город Хан-Шейхун, потрясла нас всех и напомнила о нашем общем приоритете и ответственности: приложить всю нашу энергию к тому, чтобы положить конец этой ужасной войне. Это значит гарантировать выполнение режима прекращения огня и делать все, что мы - каждый из нас - можем для того, чтобы стороны работали над политическим решением посредством оказания постоянной и серьезной поддержки ООН в ее работе по содействию межсирийским переговорам в Женеве", - продолжила Ф.Могерини.

По ее словам, "это то, что делает Европейский Союз: работает со всеми соответствующими международными партнерами для достижения этого результата, как подтверждено в ходе Брюссельской конференции "Поддержка будущего Сирии и региона", которую ЕС провел 4-5 апреля 2017 года".

Она напомнила, что участники конференции "коллективно мобилизовали более 6 млрд евро для гуманитарной помощи сирийцам как внутри страны, так и в регионе".

"Европейский Союз является и останется ведущим поставщиком гуманитарного содействия сирийцам. С начала войны ЕС является ведущим донором международных мер в ответ на кризис, выделив на эти цели более 9,4 млрд евро. И мы будем готовы оказывать дальнейшее содействие, когда начнется примирение и восстановление, на основании политического перехода, согласованного в Женеве сирийскими сторонами", - объяснила глава европейской дипломатии.

"Политическое урегулирование этой ужасной войны отвечает интересам всех: в первую очередь, народа Сирии, но также всего региона и других стран мира, учитывая первостепенное значение, которое мы все придаем победе над ДАИШ (одно из названий запрещенной в РФ организации ИГИЛ - ИФ)", - подчеркнула высокий представитель ЕС по иностранным делам.