Лавров проводит переговоры с президентом Финляндии

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё, передает корреспондент "Интерфакса".
"Спасибо за эту возможность встретиться",- сказал Лавров.
Ранее в четверг С.Лавров провел переговоры с финским коллегой Тимо Сойни.
По словам обеих сторон, консультации по различным вопросам двусторонней и международной тематики были "конструктивными". Министры в частности обсудили меры по укреплению безопасности на Балтике, отношения России и ЕС, урегулирование на Украине и Сирии ситуацию на Корейском полуострове и ряд других вопросов.
Азербайджанцы не ведут вражду с армянами и хотят лишь возвращения своих территорий - Дугин
Президент Азербайджана принял в Баку генерального директора ИСЕСКО
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана прошел без инцидентов, заявляют в Баку
R.I.S.K. окажет Госнефтефонду Азербайджана услуги в сфере телекоммуникаций на общую сумму около 275 тыс. манат
Азерэнержи ожидает сохранения стабильных тарифов на электричество и газ в краткосрочной перспективе - Fitch
Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в открытии после капремонта основного учебного корпуса Университета культуры и искусств
В Таджикистане уволили не сумевших похудеть милиционеров
Муж королевы Елизаветы II с осени прекратит выполнение своих королевских обязанностей - Букингемский дворец
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
«День ковроткача» в Азербайджанском музее ковра
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»