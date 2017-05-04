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СНГ 04.05.2017 16:03

Лавров проводит переговоры с президентом Финляндии

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё, передает корреспондент "Интерфакса".

"Спасибо за эту возможность встретиться",- сказал Лавров.

Ранее в четверг С.Лавров провел переговоры с финским коллегой Тимо Сойни.

По словам обеих сторон, консультации по различным вопросам двусторонней и международной тематики были "конструктивными". Министры в частности обсудили меры по укреплению безопасности на Балтике, отношения России и ЕС, урегулирование на Украине и Сирии ситуацию на Корейском полуострове и ряд других вопросов.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]