Лавров проводит переговоры с президентом Финляндии

Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё, передает корреспондент "Интерфакса".

"Спасибо за эту возможность встретиться",- сказал Лавров.

Ранее в четверг С.Лавров провел переговоры с финским коллегой Тимо Сойни.

По словам обеих сторон, консультации по различным вопросам двусторонней и международной тематики были "конструктивными". Министры в частности обсудили меры по укреплению безопасности на Балтике, отношения России и ЕС, урегулирование на Украине и Сирии ситуацию на Корейском полуострове и ряд других вопросов.